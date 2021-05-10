Advertisements

أبرزها عقدة ريان والهزيمة التاريخية.. 6 لقطات من مباراة بيراميدز وسيراميكا

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هزيمة مذلة برباعية مقابل هدفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.

ويعرض " الفجر الرياضي" 6 لقطات من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:

1- عودة صالح جمعة للتألق
استطاع صالح جمعة أن يصنع هدفين لفريقه أمام بيراميدز، وترجع آخر مباراة صنع فيها اللاعب هدفين لعام 2016، أمام المقاولون العرب، عندما انتهى اللقاء لصالح الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وحتى الآن، لعب صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا، 13 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين.

2- عقدة ريان
مثل أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقدة كبيرة لنادي بيراميدز، حيث أنه لم يخسر اي مباراة لعبها أمام الفريق السماوي، حتى أنه دائماً ما يترك بصمته.

ريان لعب مع الجونة 3 مباريات، فاز خلال الـ3 مواجهات، الأولى في عام 2019 حينها سجل هدف، وانتهت بنتيجة 2-1.

والثانية مع الجونة انتهت بفوز فريقه 3-2، وسجل حينها هدف وصنع مثله، في عام 2019، أما في عام 2020، فقد صنع هدفًا في فوز الجونة بنتيجة 2-1.

وفي الأخير فوز سيراميكا برباعية مقابل هدفين، الذي سجل فيه هدفين دفعة واحدة.

جدير بالذكر أن أحمد ريان، سجل 11 هدف حتى الآن مع سيراميكا كليوباترا في 18 مباراة.

3- إكرامي يتلقى أكبر هزيمة محليًا
تعد هذه أكبر هزيمة تلقتها مرمى شريف إكرامي، في الدوري المصري، مع جميع الفرق التي لعب لها سواء الأهلي أو الجونة، حيث كان أكبر عدد أهداف سجل في مرماه هو 3 أهداف محليًا، 6 مرات.

يشار إلى أن إكرامي خاض حتى الآن 30 مباراة مع بيراميدز في جميع المسابقات، دخل مرماه 29 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 13 لقاء.

4- هزيمة تاريخية لبيراميدز
تعد هذه أكبر هذه في تاريخ بيراميدز، منذ أن تم تصعيده إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، ثم تغيير اسمه في موسم 2018-2019.

5- بيراميدز سادس أضعف خط دفاع
أصبح بيراميدز سادس أضعف خط دفاع في الدوري برصيد 23 هدف، في 21 مباراة فقط، 22 هدف منهم في مرمى إكرامي، ويتبقى له 10 أهداف ليعادل عدد الأهداف التي تلقاها الموسم الماضي كاملًا في 34 مباراة.

6- بيراميدز يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بأرضه
فشل بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي على أرضه، حيث خسر في آخر لقائين وتعادل في لقاء.

وفي المجمل خاض بيراميدز على أرضه 9 مباريات، فاز في 3 لقاءات فقط، وخسر في لقائين، وتعادل في 4 لقاءات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة بيراميدز وسيراميكا أبرزها عقدة ريان والهزيمة التاريخية 6 لقطات من مباراة بيراميدز وسيراميكا

أخبار تهمك

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ ساعة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

حصاد مباريات دمياط وسيراميكا قبل مواجهة القسم الثاني المرتقبة

ماذا قدم الأجانب في الدوري المصري 2019 (أرقام)

كشف حساب سداسي الأهلي المعار.. ريان يحرج مروان وأكرم توفيق الأقرب للعودة

سيراميكا يقتنص نقطة ثمينة من أسوان والجونة يسقط على يد الانتاج الحربي

البطاوي: جماهير المحلة تستحق التقدير.. وسيراميكا كليوباترا ينتظر المزيد من صالح جمعة

ملخص مباراة المصري وسيراميكا كيلوباترا (2-2) في الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق