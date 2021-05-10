أبرزها عقدة ريان والهزيمة التاريخية.. 6 لقطات من مباراة بيراميدز وسيراميكا

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هزيمة مذلة برباعية مقابل هدفين أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.





ويعرض " الفجر الرياضي" 6 لقطات من مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا:





1- عودة صالح جمعة للتألق

استطاع صالح جمعة أن يصنع هدفين لفريقه أمام بيراميدز، وترجع آخر مباراة صنع فيها اللاعب هدفين لعام 2016، أمام المقاولون العرب، عندما انتهى اللقاء لصالح الأهلي بثلاثية مقابل هدف.





وحتى الآن، لعب صالح جمعة مع سيراميكا كليوباترا، 13 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين.





2- عقدة ريان

مثل أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عقدة كبيرة لنادي بيراميدز، حيث أنه لم يخسر اي مباراة لعبها أمام الفريق السماوي، حتى أنه دائماً ما يترك بصمته.





ريان لعب مع الجونة 3 مباريات، فاز خلال الـ3 مواجهات، الأولى في عام 2019 حينها سجل هدف، وانتهت بنتيجة 2-1.





والثانية مع الجونة انتهت بفوز فريقه 3-2، وسجل حينها هدف وصنع مثله، في عام 2019، أما في عام 2020، فقد صنع هدفًا في فوز الجونة بنتيجة 2-1.





وفي الأخير فوز سيراميكا برباعية مقابل هدفين، الذي سجل فيه هدفين دفعة واحدة.





جدير بالذكر أن أحمد ريان، سجل 11 هدف حتى الآن مع سيراميكا كليوباترا في 18 مباراة.





3- إكرامي يتلقى أكبر هزيمة محليًا

تعد هذه أكبر هزيمة تلقتها مرمى شريف إكرامي، في الدوري المصري، مع جميع الفرق التي لعب لها سواء الأهلي أو الجونة، حيث كان أكبر عدد أهداف سجل في مرماه هو 3 أهداف محليًا، 6 مرات.





يشار إلى أن إكرامي خاض حتى الآن 30 مباراة مع بيراميدز في جميع المسابقات، دخل مرماه 29 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 13 لقاء.





4- هزيمة تاريخية لبيراميدز

تعد هذه أكبر هذه في تاريخ بيراميدز، منذ أن تم تصعيده إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، ثم تغيير اسمه في موسم 2018-2019.





5- بيراميدز سادس أضعف خط دفاع

أصبح بيراميدز سادس أضعف خط دفاع في الدوري برصيد 23 هدف، في 21 مباراة فقط، 22 هدف منهم في مرمى إكرامي، ويتبقى له 10 أهداف ليعادل عدد الأهداف التي تلقاها الموسم الماضي كاملًا في 34 مباراة.





6- بيراميدز يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بأرضه

فشل بيراميدز في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي على أرضه، حيث خسر في آخر لقائين وتعادل في لقاء.





وفي المجمل خاض بيراميدز على أرضه 9 مباريات، فاز في 3 لقاءات فقط، وخسر في لقائين، وتعادل في 4 لقاءات.



