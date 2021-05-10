"المهندسين" توقع بروتوكول يتضمن خدمات طبية جديدة للمهندسين وأسرهم





وقع المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، بروتوكول جديد ينص علي تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق نقابتي ويتضمن البروتوكول حصول المهندس علي خصومات للكشف الطبي من شبكة فيزيتا الطبية يصل الخصم إلي ٢٥% وخصم علي الدواء المحلي يصل الي٢٠%

والدواء المستورد والمستلزمات الطبية يصل الي ١٠%.



وقد أشار المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، إلي أنه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق نقابتي بعد إكتمال إجراءات التعاقد والانتجرشن بين التطبيقين.



وأضاف أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين حريص كل الحرص علي تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمهندسين واسرهم، لافتا أن المجلس أتخذ قرار بمد الإشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتي نهاية مايو الجاري والذي كان مقرر اغلاقة مارس الماضي وذلك نزولا علي رغبة المهندسين وأسرهم.



وتم توقيع البروتوكول تحت رعاية المهندس هاني ضاحي النقيب العام، وبحضور المهندس حسن عبدالعليم الامين العام، والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، والمهندس محمد ماهر، والمهندس مايكل البدراوي والمهندس إسلام أحمد، والمهندس احمد عرفه اعضاء لجنة الرعاية الصحية.