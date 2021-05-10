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موسيماني يتفوق على كارتيرون قبل الصدام المرتقب بين الأهلي والزمالك

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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يتجدد الصدام بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي والفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك في مباراة القمة 122 التي ستجمع بين القطبين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، ويتفوق بـ4 نقاط على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

تاريخ مواجهات موسيماني وكارتيرون

قمة الليلة بين الأهلي والزمالك ستكون المواجهة رقم 4 بين موسيماني وكارتيرون، حيث سبق والتقى المدربين في 3 مواجهات رسمية سابقة فاز المدرب الجنوب إفريقي في مباراتين، مقابل انتصار للمدرب الفرنسي.

أول مواجهة جمعت موسيماني مع كارتيرون كانت في دوري أبطال إفريقيا عام 2015، وكان المدرب الجنوب إفريقي يقود صنداونز، بينما كان الفرنسي مدربًا لمازيمبي الكونغولي، وفاز مدرب الزمالك الحالي 3-1 في مباراة الذهاب، بينما خسر مباراة الإياب بهدف نظيف.

تكرر الصدام بين موسيماني وكارتيرون مجددا في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الشهر الماضي في بطولة الدوري الممتاز وفاز المارد الأحمر بنتيجة 2-1. 

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