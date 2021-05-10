إسرائيل تصادر مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمصادرة مفاتيح المسجد الأقصى من حراس الأوقاف الإسلامية، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

واندلعت مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

ولفت رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، إلى أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث "حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب".

وطالب رئيس مجلس أوقاف القدس، الملك الأردني عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، ببذل قصارى جهده لوقف هذه الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.