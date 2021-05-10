وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة للرائدات المجتمعيات







وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رسالة إلى الرائدات المجتمعيات، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".



وجاءت الرسالة كالتالي: احتراما وتقديرا للسيد رئيس الجمهورية لدعمه لدور الرائدات ولتأكيده على تنمية الوعيالمجتمعي وبناء الإنسان المصري.،ايها الرائدات الرائعات.. همّوا وسارعوا فالطريق وإن كان صعب سهلا وبالكلمةوالارادة ننال المنال".



وتابعت: على حدود الوطن ومواقع القتال يقف جنودنا في بسالة وقوة وعزة وشرف يحمون الأرض والعرض ويدافعونعن الوطن الغالي الحبيب ولا يبخلون عليه دما ولا روحا.. حفظكم الله في كل مكان وزمان يا غرة جبين مصر الكرامةوالعزة.. وعلى مشارف الفكر والثقافة.. وفي مواقع قتال الوعي الزائف وبراثن الجهل والتطرف تقف رائداتنا ومثقفاتنافي رحلة عطاء وشجاعة وعزيمة وصبر لتعزيز الوعي المجتمعي واعمال العقل وترشيد الفكر وتصفية الذهن ولحمايةديننا، اسلام او مسيحية، وثقافتنا من كل ما يشوبهم من اتهامات لا صحة لها ولا مرجعية ولا هي تصلح لبناء الوطنالذي نحلم به والذي نستحق ان نعيش على ارضه".



وواصلت في رسالتها: تساهم رائداتنا في محاربة العادات المغلوطة التي يرفضها الدين والعلم والحضارة.. يحملون سلاح الكلمة الطيبة والمعرفة الصحيحة والموروثات الايجابية والفكر الراقي الذي يحمي قوة مصر الناعمة.. ويشكل ثقافةأجيالنا وفكر بناتنا واولادنا.. تحمل رائداتنا ملفات التضامن وتركب قطار برنامج "وعي" فتطوف به محطات مختلفةبالقرى والنجوع لتصل به الى أقاصي البلاد.. تسعى جاهدات لتوعية المجتمعات المحلية بقضايا تنموية مُلِحة تهدفلتنمية الأسرة والمجتمع مثل صحة المرأة والطفل، والتربية الايجابية، وتكافؤ فرص التعليم، ومناهضة العنف، ومحاربةختان الإناث وزواج القاصرات، واحترام الاختلاف وعدم التنمر، والاكتشاف المبكر للاعاقة، والمودة والاستقرار الأسري،ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وإعلاء قيمة العمل، وترشيد المياه والحفاظ على البيئة، ومكافحة الادمان والتعاطي، وغيرها من القضايا التي تحقق في مجملها الاستثمار في البشر وتنمية المجتمع وبناء الوطن".



واختتمت الرسالة قائلة:" ايها الرائدات الرائعات.. ذراعنا الميداني والثقافي.. جهودكن مقدرة.. نشعر بها ونرى نتائجهافي كل الأنحاء وفي مختلف المجالات.. كل المشروعات القومية التي حمل رايتها السيد الرئيس والتي سعت أجهزة الدولةوالمجتمع المدني في تنفيذها وتحقيقها بطاقة وجهد.. رهينة وجود فكر منفتح وثقافة صحيحة وسلوك ايجابي وشعوربالمسئولية وروح وطنية تحافظ عليها وتنميها وتستثمر فيها.. فكر اولادنا ووعي مجتمعاتنا أمانة علينا جميعا.. فتنمية وعي الأسرة والمجتمع هو جزء لا يتجزأ من قوة مصر الناعمة. آن أوان الصحوة والنهضة.. فلنجاهد من أجل ذلكبالعقل والقلب والروح".



