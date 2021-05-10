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رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنها، والقمص يوحنا وهيب كاهن كنيسة ماريوحنا ببنها والوفد المرافق.

ورحب القائم بأعمال رئيس الجامعة بالأنبا مكسيموس ومرافقيه معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

وأكد "الجيزاوي" خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية والشعب المصرى وهو الذي يظهر جليًا في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة.

من جانبه، أكد نيافة الأنبا مكسيموس على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.

فى سياق متصل أهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة نيافة الأنبا مكسيموس نماذج من الأعمال الطلابية لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ببنها.

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