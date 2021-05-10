Advertisements

لإخلاصه في العمل.. محافظ قنا يكرم المدير المالي والإداري بمستشفى حميات قنا

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، عادل فاروق مصطفى، المدير المالي والإداري، بمستشفى حميات قنا، لتفانيه في العمل وقيامه بمهام عمله في غير أوقات العمل الرسمية، وحرصه على تلبية احتياجات المرضى والعاملين بالمستشفى، لاسيما في ظل جائحة كورونا، بمنحه شهادة تقدير ومكافئة مالية تقديرا لجهوده، وذلك في حضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.

وأكد محافظ قنا، خلال التكريم، دعمه الدائم للقطاع الطبي، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.

وأشار الداودي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء مهام عملهم، وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.

أخبار تهمك

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق