لإخلاصه في العمل.. محافظ قنا يكرم المدير المالي والإداري بمستشفى حميات قنا



وأكد محافظ قنا، خلال التكريم، دعمه الدائم للقطاع الطبي، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين بالقطاع الطبي من أطباء، وتمريض، ومسعفين، وفنيين، وإداريين، وعاملين، مشيرًا إلى أن الدولة تقدر وتثمن مجهودات العاملين بالقطاع الطبي.



وأشار الداودي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، تقديرًا لجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء مهام عملهم، وتضحياتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.



كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الاثنين، عادل فاروق مصطفى، المدير المالي والإداري، بمستشفى حميات قنا، لتفانيه في العمل وقيامه بمهام عمله في غير أوقات العمل الرسمية، وحرصه على تلبية احتياجات المرضى والعاملين بالمستشفى، لاسيما في ظل جائحة كورونا، بمنحه شهادة تقدير ومكافئة مالية تقديرا لجهوده، وذلك في حضور الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.