Advertisements

رئيس الوزراء يتفقد الأعمال بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا)

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا).

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى شرح من محافظ الجيزة حول ما يتم من أعمال لاستكمال المحور، حيث أشار إلى أن محور محمد أنور السادات، يعد محورًا موازيًا لشارع الهرم، وأن تكلفة أعمال الاستكمال الخاصة به بلغت نحو ١٠٠ مليون جنيه، وتمتد هذه الأعمال من تقاطعه مع شارع المحولات العمودى على شارع الهرم حتى كوبرى الطالبية، وذلك بطول 800 م اتجاهين، بحيث يكون الاتجاه الواحد ٥ حارات بعرض ١٧.٥م للاتجاه الواحد، ويتوسط الاتجاه جزيرة بعرض ١.٥م وأرصفة جانبية ١.٥ م، إلى جانب الربط مع كوبرى الطالبية بطول 400 م، وعرض حارتين مروريتين 7 م، مضيفًا أن محور أنور السادات يتجه إلى محور خاتم المرسلين بطول ٢.٢ كم بعرض ١٧.٥ م فى كل اتجاه بخلاف الأرصفة والجزيرة بعرض2م، ويتقاطع محور خاتم المرسلين مع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا"، عند مسجد خاتم المرسلين.

وفى ختام جولته بالمحور أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المحور سيسهم فى استيعاب الحركة المرورية بالمنطقة وكذا تخفيض الكثافة المرورية عن شارع الهرم، المتوقع أن يتم إجراء غلق كلى وجزئى لبعض قطاعاته، وذلك اثناء تنفيذ أعمال الخط الرابع من المشروع القومى لمترو الأنفاق، مضيفًا أنه يسهم أيضًا فى تعظيم الاستفادة من محور الفريق كمال عامر، وذلك من خلال ربطه مع محور خاتم المرسلين وكوبري الطالبية، خدمة للمواطنين، وتسهيلًا لحركتهم للوصول لمناطق المنيب، وفيصل، وصفط اللبن، وجامعة الدول العربية، وارض اللواء، والبراجيل، والوراق، حيث إنه يختصر زمن الرحلة من شارع الهرم إلى المنيب والمنصورية واتجاه المعادي، فضلًا عن دور هذا المحور البيئى، من خلال تخفيض الكثافات المرورية بالمناطق المحيطة التى يخدمها، مطالبا بالإسراع فى معدلات التنفيذ، بما يسهم فى دخوله الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

أخبار تهمك

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية لسمير غانم ودخوله فى غيبوبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ بـ طب عين شمس يكشف متى تقل فرص انتقال عدوى كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

ليس الجزيري أو مروان.. كارتيرون يحدد مهاجم الزمالك ضد الأهلي في القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
07:12 ص

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

07:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق