رئيس النواب يحيل للحكومة 16 تقريرا لأعضاء المجلس بشأن الخدمات بدوائرهم





شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة 16 تقريرا للحكومة للجنة الاقتراحات الشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، بشأن خدمات بدوائرهم، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللإزمة نحو ما جاء فيها.



جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العمل على تعديل قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.



كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من النائب سليما وهدان وأكثر من 60 نائبا باصدار الغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.



من جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كافة أعضاء المجلس بعدم الخروج عما يتم عرضه من جدول أعمال خلال الجلسة العام.



وأكد جبالي على النواب الالتزام بجدول الأعمال أثناء الجلسة العامة، والحديث فقط فيما يتم عرضه وعدم التحدث خارج النطاق، قائلا: ”إن البعض يتطرق لبعض الأمور الرقابية التي ليس لها مجال أثناء الجلسة، ومن الممكن أن تقدم بها الوسائل الرقابية"، ونبه رئيس المجلس علي كافة الأعضاء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واصفا إياه بأنه فيروس لعين وغير مأمون العواقب.



وقال على الرغم من التطعيم إلا أنه لابد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.



