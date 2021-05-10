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مواجهات الأهلي والزمالك في "مايو".. سيطرة بيضاء وانتصار تاريخي للمارد الأحمر

الإثنين 10/مايو/2021 - 11:53 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، لاستضافة المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في لقاء القمة 122، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2020 - 2021.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، ويتفوق على غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويمتلك كلا الفريقين دوافع تحقيق الفوز في لقاء اليوم، حيث يبحث الفارس الأبيض على الفوز للابتعاد بصدارة الدوري، بينما يتطلع المارد الأحمر لمزاحمته على القمة.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في مايو

وتعد هذه المواجهة رقم 13 التي تجمع الأهلي والزمالك في شهر مايو طوال تاريخ مواجهاتهما، حيث سبق والتقى الفريقين في 12 مباراة رسمية خلال هذا الشهر في مختلف البطولات، الفوز كان حليف الفارس الأبيض في 5 مباريات، بينما فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

وتعد مباراة القمة الأشهر التي جمعت الأهلي والزمالك في شهر مايو، هي المباراة التي جرت بينهما في 16 مايو لعام 2002 والتي شهدت انتصارا تاريخيا للمارد الأحمر بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه بنتيجة 6 / 1 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن مباراة القمة في الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

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