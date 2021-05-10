3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عدد قرارات مهمة، وتضمنت قرار رقم 910 لسنة 2021، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.



وشمل القرار في مادته الأولى تضاف فقرة جديدة إلى نص البند رقم 4 بالفقرة الثالثة من المادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها نص الآتي



ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، واستطلاع رأي البنك المركزي المصري، استثناء الشركات المنصوص عليها بالمادة 20 من القانون بهذا الشرط، وذلك لاعتبارات المصلحة العامة.



كما تضمنت القرارات قرار رقم 911 لسنة 2021، بتعيين الدكتورة ماريان أمير عازر عضوًا من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2018.



وشملت القرارات ايضا قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، رقم 909 لسنة 2021، بتعديل حدود محمية منطقة العميد بمحافظة مطروح المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986، المعدل بقرار رقم 3276 لسنة 1996.

