بريطانيا: توزيع 53 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا

قالت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الإثنين، إنه تم إعطاء 53 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط التطعيم في بريطانيا بـ 458007 جرعات يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر 3 أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبغ عدد الإصابات في بريطانيا 4.45 ملايين، والوفيات 127865.