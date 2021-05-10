البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر



رئيس جمهورية مصر العربية



يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية أن أبعث لسيادتكم ولجميع إخوتنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك،



وأنتهز هذه الفرصة لأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين.



مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد م ن التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين على الدوام.







قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي