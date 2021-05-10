موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي غرناطة نظيره ريال مدريد ، يوم الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين بالدوري الإسباني الممتاز .





ومن المقرر أن تبدأ مباراة الملكي ريال مدريد مع مستضيفه غرناطة يوم الخميس المقبل الموافق 13 من الشهر الجاري ، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.





وتقام المباراة بين الفريقين علي أرضية ملعب نويبو لوس كارمينيس ، ويدخل صاحب الأرض غرناطة اللقاء ، وهو في المركز العاشر برصيد 45 نقطة ، بينما يأتي المالكي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 75 نقطة.





وتذاع المباراة التي ستجمع بين الفريقين عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني.



