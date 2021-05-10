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الهلال الأحمر الفلسطيني: 200 إصابة بمواجهات القدس

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:24 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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أصدر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بيانًا أعلن فيه عن وقوع أكثر من 180 إصابة خلال المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى وبالبلدة القديمة، بينها حالة خطرة.

 

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن أكثر من 80 إصابة تم نقلها إلى مستشفيات: المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال الأحمر".

 

واندلعت مواجهات عنيفة داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

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