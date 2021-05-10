موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة القمة أمام الزمالك اليوم الاثنين في بطولة الدوري العام.









واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، على الدفع بأيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر، على أن يكون ياسر وبدر بانون في قلبي الدفاع.









وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية.









ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين القطبين اليوم الاثنين في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.