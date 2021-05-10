البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر



الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي



رئيس مجلس الوزراء



بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، ويعينكم في أداء عملكم لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء.

وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب.





بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر، قال فيها: