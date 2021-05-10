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البابا تواضروس يهنىء الدكتور أحمد الطيب بعيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعث بها قداسته لفضيلة الإمام بهذه المناسبة. وقال قداسة البابا في البرقية:

فضيله الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التي تبذلونها في سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلي شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم.


البابا تواضروس يهنىء الدكتور أحمد الطيب بعيد الفطر
البابا تواضروس يهنىء الدكتور أحمد الطيب بعيد الفطر

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