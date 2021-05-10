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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من عمر البطولة.

تعثر نادي ريال مدريد في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الليجا، عقب وقوعه أمام ضيفه إشبيلية، بالتعادل في الوقت القاتل بهدفين لكل منهما، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في إطار منافسات الجولة الـ35 من عمر المسابقة.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 77 نقطة
2 – ريال مدريد– 75 نقطة
3 – برشلونة– 75 نقطة
4 – إشبيلية – 71 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – فياريال – 52 نقطة
7 – ريال بيتيس _ 51 نقطة
8 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
9 – غرناطة ـــ 45 نقطة
10 ـــ سيلتا فيغو ـــ 44 نقطة
11 – قادش ـــ 43 نقطة
12 – أوساسونا _ 41 نقطة
13 – ليفانتي ــ 39 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس – 32 نقطة
17- بلد الوليد _ 31نقطة
18 – هويسكا – 30 نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 26 نقطة

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الكلمات المفتاحية

مواجهات الجولة السادسة والثلاثين ترتيب الدوري الاسباني برشلونة

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