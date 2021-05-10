ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين

Advertisements
ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين
الإثنين 10/مايو/2021 - 12:29 م
غدير أحمد
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من عمر البطولة.
تعثر نادي ريال مدريد في اعتلاء صدارة جدول ترتيب الليجا، عقب وقوعه أمام ضيفه إشبيلية، بالتعادل في الوقت القاتل بهدفين لكل منهما، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، في إطار منافسات الجولة الـ35 من عمر المسابقة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 77 نقطة
2 – ريال مدريد– 75 نقطة
3 – برشلونة– 75 نقطة
4 – إشبيلية – 71 نقطة
5 – ريال سوسيداد – 56 نقطة
6 – فياريال – 52 نقطة
7 – ريال بيتيس _ 51 نقطة
8 – أتلتيك بلباو – 46 نقطة
9 – غرناطة ـــ 45 نقطة
10 ـــ سيلتا فيغو ـــ 44 نقطة
11 – قادش ـــ 43 نقطة
12 – أوساسونا _ 41 نقطة
13 – ليفانتي ــ 39 نقطة
14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة
15 – خيتافي – 34 نقطة
16- ديبورتيفو ألافيس – 32 نقطة
17- بلد الوليد _ 31نقطة
18 – هويسكا – 30 نقطة
19- إلتشي – 30 نقطة
20 – إيبار – 26 نقطة
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements