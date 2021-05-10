تعرف على معلقين مباراة القمة 122

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي من أجل متابعة مباراة القمة 122 بين الأهلي والزمالك وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري.









ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.









وستقوم قنوات تايم سبورت ببث المباراة، حيث سيقوم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى بينما سيقوم أيمن الكاشف بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الثانية.









يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر مبارتين بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة حصدها من 18 مباراة ويمتلك مبارتين مؤجلتين.