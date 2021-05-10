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البابا تواضروس يهنىء رئيس وأعضاء البرلمان بمناسبة عيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بحلول عيد الفطر المبارك، هذا نصها:

السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل.

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