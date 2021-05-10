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تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات خلال إجازة عيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
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 أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور وذلك في إطار قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021 بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من اليوم 6 مايو وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021، لتكون كالتالي:

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

مواعيد التعامل مع الجمهور خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021:

أول أيام العيد: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
باقي أيام العيد وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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