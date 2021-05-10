كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلى فى مباراة القمة اليوم الاثنين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.









واستقر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض على الدفع بأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، بجوار محمود الونش ومحمود علتء والتونسي حمزة المثلوثي في خط الدفاع.









وكان الزمالك قد حقق الفوز على سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما ببطولة الدوري العام.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين القطبين اليوم الاثنين في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.