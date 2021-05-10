"القومي لتنظيم الاتصالات" يقر خط محمول لمتحدي الإعاقة بخصم 50%

استكمالاً لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المستخدمين من متحدي الإعاقة ودمجهم في عملية التحول الرقمي، أقر الجهاز اتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من متحدي الإعاقة بخصم ٥٠% على باقاته الشهرية* متضمنة الخدمات الصوتية والانترنت وذلك من خلال شركات المحمول المرخص لها بالسوق المصري، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الجهاز بسرعة دمج متحدي الإعاقة في عملية التحول الرقمي وتمكينهم بما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.





أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تم التنسيق مع شركات المحمول لإتاحة الخطوط الجديدة بمنافذ وأفرع الشركات بدايةً من أول أيام عيد الفطر المبارك، وتم تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول عليها، وذلك من خلال التوجه إلى أحد أفرع أو منافذ شركات المحمول وتقديم ما يثبت هويتهم عن طريق أحدى الوسيلتين، الأولى عن طريق تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة (المصدرة من وزارة التضامن الاجتماعي) مصحوبة ببطاقة الرقم القومي، والوسيلة الثانية عن طريق تقديم شهادة التأهيل وبطاقة تحقيق الشخصية لمتحدي الإعاقة بالإضافة لبطاقة الرقم القومي لمن لم يتسنى لهم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.





هذا وقد وجه الجهاز شركات المحمول العاملة بالسوق المصري بضرورة تيسير إجراءات الحصول على خدمات الاتصالات لمتحدي الإعاقة بشكل عام ومن ضمنها إجراءات الحصول على الخطوط الجديدة، كما أشار الجهاز إلى أنه قام بفتح الباب للشركات في مجال الابتكار والإبداع وتشجيع التنافسية لأي مبادرات تخدم متحدي الإعاقة وتلبي احتياجاتهم وتقدم ما يناسبهم من خدمات لدمجهم وتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم.







