البابا تواضروس يهنئ مفتي الجمهورية بعيد الفطر



بعث قداسة البابا تواضروس الثاني برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بمناسبة عيد الفطر، قال فيها:



فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.



يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك.

داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز. واستكمال مسيرتكم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كافه أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب.



