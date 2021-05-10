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أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس غد الثلاثاء

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 19 والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 17، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 26

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