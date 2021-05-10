البابا تواضروس يهنىء رئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر



هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بعيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بهذه المناسبة، قال فيها:



السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ



يسعدني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ سيادتكم وجميع أعضاء مجلس الشيوخ الموقرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأرجو لكم من الله توفيقًا في أداء مهمتكم الوطنية، بما يحقق لمصر والمصريين، مزيدًا من الإنجازات، تقودها في طريق التقدم والنماء والاستقرار.

