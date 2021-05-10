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تعرف علي جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة الآخيرة

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (2) قضية تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير (1114) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (125) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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