سبعة مسلسلات فكت شفرة الجمهور ووصلت لقلبه وعقله





والمسلسل من تأليف ناديا الأحمر ، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور.



على صفيح ساخن وهموم المواطن السوري :



لا يزال مسلسل "على صفيح ساخن" يتصدر المشهد الدرامي في عدد كبير من الدول العربية، لا سيما بعد أن تحّولت أحداثه وبعض مشاهده إلى أبرز "ترندات" شبكات التواصل الاجتماعي، كصفعة "هلال الحجّار" (باسم ياخور) لشقيقته "هند الحجّار" (أمل بوشوشة)، ورقص "الطاعون" (سلوم حداد) مع "دارين" (آنا السيد)، وأخيراً كشف "نسيم" (سيف سبيعي) خيانته زوجته "هند" تحت تأثير البنج.

ويطرح العمل حكاية عائلة كبيرة تتعرض لمجموعة متغيرات وضغوط وظروف قاهرة تؤثر على كل فرد منها بشكل مختلف، فتدخل الشخوص بطور التحدي مع قناعاتها ومبادئها، وكل حسب تكوينه تأتي ردة فعله.





والمسلسل بطولة باسم ياخور، سلوم حداد، ميلاد يوسف، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، نظلي الرواس، شادي الصفدي، يزن خليل، يامن الحجلي، وائل زيدان، معن عبدالحق، سليم صبري، محمد قنوع، عبد الرحمن قويدر، علياء سعيد، عبد الفتاح مزين، وائل زيدان، بلال مارتيني، سارة الطويل، تسنيم الباشا، جورج قبيلي، سليمان رزق، جنى عبود.



٦٠ يوما لعبة الموت والحياة :



حظى ذلك المسلسل على إشادات جماهيرية ونقدية كبيرة جعلته في قائمة الأعلى مشاهدة خليجيًا وعبر قناة الإمارات .





وهو ينتمي لدراما التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول شخص يصاب بطلق ناري ونرحل معه على مدى ٦٠ يوما في تفاصيل حياته، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف، وبطولة كل من تركي اليوسف و شعيفان محمد العتيبي وشيماء الفضل وريما العلي.



زوج تحت الإقامة الجبرية ومعالجة كوميدية لصراع الرجل والمرأة :



يتواصل عرض مسلسل " زوج تحت الإقامة الجبرية" على ثلاثة قنوات هما LBC و bein، وذلك وسط إقبال كبير من جماهير القنوات على مشاهدته وأنه أصبح وجبة كوميدية ترفه عن مشاهدي القنوات الثلاثة وفي الوقت نفسه به رسائل لكيفية إدارة الحياة الزوجية وعلاقة الرجل بالمرأة، وهو يتناول قصة رجل أعمال يجمع بين زوجتين جميلتين في منزل واحد أولاهما متسلطة والثانية عصبية وكيف يقنعهما بالهدوء في زيارة مندوبة منظمة المرأة الفرنسية ونتابع علاقات الزوج في ظل الكورونا بكل من في المنزل كشقيقته وزوجها وهو مدير أعماله وسبب فشله في عمله وحارس المنزل والجنايني والسائق.



صقار متعة الدراما البدوية :



يتواصل عرضه عبر قناتي دبي وعمان عرض المسلسل البدوي والذي يمكن وصفه أنه ملحمة الحب والثأر "صقّار"، وهو من تأليف دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس، بطولة رشيد عسّاف، جولييت عوّاد، قمر خلف، رشيد ملحس، نور علي، خالد نجم، محمد المجالي، روعة ياسين، رنا العظم، تولاي هارون، فيلدا سمور، ديما الحايك، وفاروق جمعات وسواهم من الفنانين.





وتدور أحداث العمل الملحمي في البادية بكل تفاصيلها الأصيلة بما تتطلبه من ديكورات واكسسوارات ضخمة ودقيقة تحافظ على الأمانة الدرامية للبيئة المعالَجة، كحاضن لأحداث متصاعدة تتركز فيها ضمن قالب من الإثارة، صراعات العشق المستحيل والشرف والغيرة والغدر والإنتقام والمؤامرات في سبيل السلطة والدسائس في سبيل القلب.



الكهف مغامرات بدوية عربية في رمضان :



تم تصوير العمل في الأردن، وتدور أحداثه حول صراعات القبائل بعضها بعضاً، وكشف غموض السر في أحد الكهوف، لمعرفة ما يخفي هذا الكهف والشخصيات التي حولها، وذلك في قالب شيق وجديد عن الأعمال البدوية .



وهو من تأليف محمد البطوش، وإخراج سيف يوسف، وبطولة تركي اليوسف، أميرة سمير، نجلاء عبدالله، وشاكر جابر، ومن إنتاج آي سي ميديا وشركةcontent house ، ومنتج منفذ بيت المحتوى. ويتواصل عرضه على منصة جوي TV بنجاح كبير جعله ضمن أعلى الأعمال مشاهدة عليها



هذه الأعمال كلها أكدت صدق رهان إياد الخزوز على جودة الأعمال وموهبة أبطاله فقط لتجعل أعماله تنافس وبقوة في كل الإستفتاءات العربية في رمضان سواء في مصر أو الإمارات والسعودية والخليج والوطن العربي كله

سبعة أعمال رمضانية هذا العام أكدت نجاح رهان شركة I see media - إياد الخزوز - على الجودة.وهو الرهان الذي يتكرر للعام الثاني على التوالي ففي العام الماضي ورغم الكورونا استطاعوا تقديم ١٢ عمل رمضاني ناجحين وبإمكانيات فنية عالية، وهذا العام قدموا :٣٥٠ جرام موضوع جديد وإنتاج ضخم :ردود فعل قوية وإيجابية للغاية جعلته ضمن قائمة الخمسة أعمال الأعلى مشاهدة في كل القنوات التي يعرض عليها،وكان منتجه إياد الخزوز قد وفر له كل العناصر الكفيلة بنجاحه لدرجة أنه إستعان بالماكيير الإيطالي العالمي Vittorio sodano، بالإضافة لإستعانته أيضًا بفريق تقني إيطالي وذلك رغبةً منه في توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها العمل الذي يصفه بأنه الأضخم في رمضان الحالي.