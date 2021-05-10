بعد قليل.. معهد الفلك يكشف كواليس سقوط الصاروخ الصينى بمؤتمر علمى أون لاين

يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بعد قليل، مؤتمر علمى "أون لاين" عن صاروخ الفضاء الصيني CZ - 5B، استكمالا للدور الذى يقوم به المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تغطيته متابعته العلمية لتطورات صاروخ الفضاء الصينى.



يذكر أن الصاروخ الصينى سقط فى المحيط الهندى صباح الأحد 9 مايو 2021، ويأتى المؤتمر لتوضيح بعض الجوانب الفنية.



ويأتى المؤتمر تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، وبواسطة الباحثين المتخصصين لشرح الجوانب الفنية الخاصة بواقعة الصاروخ الصينى، ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين.



جدير بالذكر أن الصاروخ الصينى تم فقدان السيطرة عليه، وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.