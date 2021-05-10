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أجهزة الأمن تضبط 16 ألف شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تحرير محاضر حيال 16399 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 16355 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 2753 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 453 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 4281 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

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