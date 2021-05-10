Advertisements

التضامن تكشف سبب تقديم موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" (فيديو)

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم المادي تكافل وكرامة لشهر مايو عن موعدها المحدد شهريا، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من تقديم موعد صرف الدعم المادي لأسر تكافل وكرامة هو مساعدة المستحقين على تلبية متطلبات عيد الفطر، حيث أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 3.8 مليون أسرة.

وأضاف أن برنامج تكافل وكرامة من البرامج الهامة جدا التي نفذتها الدولة، والدعم المقدم له يزداد سنويا، لافتا إلى أن هناك 4 شروط للحصول على الدعم المادي وهما "مشروطية التعليم، ومشروطية الصحة، وطفلين كفاية، وعدم الزواج المبكر".

أخبار تهمك

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 11 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة الا ربع

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 12 ساعة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

12:26 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق