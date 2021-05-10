التضامن تكشف سبب تقديم موعد صرف دعم "تكافل وكرامة" (فيديو)

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وجهت بتقديم صرف مساعدات برنامج الدعم المادي تكافل وكرامة لشهر مايو عن موعدها المحدد شهريا، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.





وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الهدف من تقديم موعد صرف الدعم المادي لأسر تكافل وكرامة هو مساعدة المستحقين على تلبية متطلبات عيد الفطر، حيث أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة 3.8 مليون أسرة.



