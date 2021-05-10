وزير الخارجية التركي يتجه إلى السعودية في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات

قالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، توجه اليوم الاثنين إلى السعودية في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لهذا العام، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة، تطبيقي (اعتمرنا) و (توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق (توكلنا).