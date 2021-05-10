صفقة العيد| الداخلية تحبط ترويج مواد مخدرة بحوالي مليون جنيه



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور ومركز شرطة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (45 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (315،000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا.



وتمكنت الجهود من ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350٫000– ثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.