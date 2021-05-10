Advertisements

صفقة العيد| الداخلية تحبط ترويج مواد مخدرة بحوالي مليون جنيه

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور ومركز شرطة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط (45 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة دمنهور.. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (315،000) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه تقريبًا.

وتمكنت الجهود من ضبط (50 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور.. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (350٫000– ثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

أخبار تهمك

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ 43 دقيقة

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ 42 دقيقة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 13 ساعة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:03 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

12:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق