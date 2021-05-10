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3.2 ملايين وفاة و158 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 158.3 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي وزعت حول العالم إلى 1.3 مليار جرعة.

 

وأفادت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن إجمالي الإصابات بلغ 158.334مليوناً، في حين تجاوز عدد المتعافين تجاوز 94.3 مليونا، أما إجمالي الوفيات فبلغ 3.293 ملايين.

 

وكانت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت إعطاء نحو 1.298 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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