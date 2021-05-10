استولى على 4 ملايين جنيه من أموال الأهالي.. الأموال العامة تسقط نصاب المحلة



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية).. بتعرضه لواقعة احتيال من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى) لقيامه بزعم كونه محامى بإحدى الهيئات الحكومية وتمكن من الاستيلاء منه على مبلغ مالى (4 ملايين جنيه ) بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض كانت مستأجرة لوالده بنطاق محافظة الغربية وصرف تعويض له من الجهات المختصة لقيام بعض الأهالى بوضع يدهم على تلك الأرض.





بإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه (حاصل على دبلوم، مقيم بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا احتياليا واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد -خلافًا للحقيقة– وذلك عن طريق انتحاله صفة محامى بإحدى الهيئات الحكومية واستغل تلك الصفة المنتحلة فى النصب والاحتيال على المواطنين مـــن خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين وتمـكن مــــن خلال ذلك النشــاط مــــــن الاستيلاء عــــلى المــبلغ المالى مــــــن الشــاكى بعد أن زعم له قدرته على التوسط فى إنهاء إجراءات تقنين نقل ملكية قطعة الأرض المشار إليها، وأرسل للشاكى من خلال تطبيق التواصل الاجتماعى "واتس آب" على هاتفه المحمول خطاب منسوب لإحدى الهيئات الحكومية يفيد –على خلاف الحقيقة – صدور قرار بنقل ملكية الأرض وتسليمها له وكذا خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبرى تفيد -على خلاف الحقيقة – استحقاق الشاكى لتعويضات عن قطعة الأرض المشار إليها بقيمة (123 مليون جنيه).





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه باصطناع الخطابات المزورة من خلال استخدم برامج كمبيوتر وإرسالها للشاكى على هاتفه المحمول.