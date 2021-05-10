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بايدن ينضم إلى اجتماع أعضاء الناتو الشرقيين عبر الفيديو

الإثنين 10/مايو/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
منار طارق
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سينضم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع لرؤساء دول على الجناح الشرقي لحلف الناتو يعقد، اليوم الاثنين، عبر الفيديو في العاصمة الرومانية، وفقًا لمكتبي الرئيسين الروماني والبولندي.

يمثل تجمع الرؤساء ما يسمى بوخارست ناين، وهي مجموعة من الأعضاء في أقصى الشرق من التحالف العسكري الغربي. يشترك معظمهم في القلق بشأن محاولات روسيا إعادة تأكيد نفوذها على منطقتهم، حيث تزايدت مخاوفهم بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، المضيف، على تويتر إنه سعيد بالترحيب ببايدن، وأن الاجتماع كان في إطار التحضير لقمة الناتو الكاملة الشهر المقبل.

وقال إن اجتماع يوم الاثنين، الذي شارك في استضافته الرئيس البولندي أندريه دودا، سيشمل مناقشات حول الدفاع والردع على الجناح الشرقي للحلف، وأن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ يشارك أيضًا. وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، باول سولوك، إن الأمن في منطقة البحر الأسود وأوكرانيا سيكون قيد المناقشة أيضًا.

الدول الموجودة في بوخارست التسعة هي رومانيا وبولندا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا ودول البلطيق الثلاث الصغيرة وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. كانت موسكو تسيطر على جميع هذه البلدان خلال الحرب الباردة، مع دمج دول البلطيق في الاتحاد السوفيتي. واصبحوا اليوم جميعًا أعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.

ويأتي اجتماع الدول التسع قبل قمة حلف شمال الاطلسي التي ستعقد في 14 يونيو في بروكسل حيث يوجد مقر الحلف. في قمة يونيو، يخطط بايدن وقادة آخرون لمناقشة العلاقات المتوترة مع روسيا والصين، وانسحاب القوات من أفغانستان ومستقبل التحالف المكون من 30 دولة.

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بايدن الناتو

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