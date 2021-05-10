بالأرقام.. لقاحات كورونا في الطريق لمصر



وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة، بينها 40 مليون جرعة من منظومة "كوفاكس" الخاصة بتوزيع اللقاح حول العالم.





٥ ملايين جرعة من لقاح كورونا



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن شهر مايو الجاري سيتم الحصول على أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا.



جرعات في الطريق



فيما تصل مصر خلال ساعات أضخم شحنة من لقاح كورونا استرازينكا بواقع 1.7 مليون جرعة ضمن حصص مصر من "كوفاكس" مما يؤدى إلى التوسع لإعطاء لقاحات كورونا للفئات الأولى بالتطعيم.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





ينتظر مصر خلال الفترة المقبلة قدوم عدد من اللقاحات المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية.وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.100 مليون جرعة