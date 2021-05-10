Advertisements

مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
وصل جثمان الفدائي البطل محمد مهران إلى مقابر بورسعيد، استكمالا لمراسم الدفن، عقب الصلاة علية داخل المسجد العباسي وليس بالساحه الخارجيه للمسجد، بمدافن الأسرة باب ٣ من ش ٢٣ يوليو أمام المدينة الشبابية.


ارتفع صوت بكاء ابنة الفدائي محمد مهران قائلة:"لآخر لحظة قول وادي تحيا مصر تحيا مصر"، واردف مغسل الفدائي محمد مهران:"وجهه ابيض مستبشر بالجنة ومبتسمًا".


هذا وقد أعلن "الغضبان" فجر اليوم، أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر من ساحة المسجد العباسي، وستكون في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك تكريمًا للبطل محمد مهران، وتنفيذًا لوصيته.

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، وفاة الفدائي البطل محمد مهران، فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وبطلها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.


كان محمد مهران قائدًا للكتيبة الثانية حرس وطني، وصدرت له الأوامر بالتوجه إلى شمال غرب بورسعيد، وتحديدًا بمنطقة "الجميل"، للدفاع عن مدخل المدينة الغربي، والمطار، وكوبرى الجميل، من أيدي العدوان الغاشم، وهو ابن الـ18 عامًا. شارك محمد مهران في الكفاح الشعبي ضد الدول المعتدية علي مصر، حيث شارك في مواجهة أول إسقاط للمظلات على بورسعيد، وتصدى البطل لعملية تبادل إطلاق النيران، وسقط على يديه الكثير من جنود الاحتلال.
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"
مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"

أخبار تهمك

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة الا ربع

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و 9 دقيقة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ 43 دقيقة

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 12 ساعة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
11:37 م

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

12:26 م

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق