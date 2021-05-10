مغسل جثمان الفدائي محمد مهران: "وجهه ابيض مستبشر بالجنه ومبتسماً"

وصل جثمان الفدائي البطل محمد مهران إلى مقابر بورسعيد، استكمالا لمراسم الدفن، عقب الصلاة علية داخل المسجد العباسي وليس بالساحه الخارجيه للمسجد، بمدافن الأسرة باب ٣ من ش ٢٣ يوليو أمام المدينة الشبابية.





ارتفع صوت بكاء ابنة الفدائي محمد مهران قائلة:"لآخر لحظة قول وادي تحيا مصر تحيا مصر"، واردف مغسل الفدائي محمد مهران:"وجهه ابيض مستبشر بالجنة ومبتسمًا".





هذا وقد أعلن "الغضبان" فجر اليوم، أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة الظهر من ساحة المسجد العباسي، وستكون في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك تكريمًا للبطل محمد مهران، وتنفيذًا لوصيته.



ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، وفاة الفدائي البطل محمد مهران، فدائي مدينة بورسعيد الباسلة وبطلها خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمتة وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.





كان محمد مهران قائدًا للكتيبة الثانية حرس وطني، وصدرت له الأوامر بالتوجه إلى شمال غرب بورسعيد، وتحديدًا بمنطقة "الجميل"، للدفاع عن مدخل المدينة الغربي، والمطار، وكوبرى الجميل، من أيدي العدوان الغاشم، وهو ابن الـ18 عامًا. شارك محمد مهران في الكفاح الشعبي ضد الدول المعتدية علي مصر، حيث شارك في مواجهة أول إسقاط للمظلات على بورسعيد، وتصدى البطل لعملية تبادل إطلاق النيران، وسقط على يديه الكثير من جنود الاحتلال.