Advertisements

رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1442.

وقال رئيس مجلس النواب فى برقية التهنئة:«إنه لمن دواعى سرورى أن أهديكم سيادة الرئيس، باسمى واسم نواب المجلس خالص التهنئة ‏القلبية وأزكاها بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة ‏وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون مدخلًا ‏لبلوغ شعب مصر بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان».

وتابع رئيس المجلس: «إننا نعلم -يا سيادة الرئيس- إيمانكم وحرصكم على بناء دولة عصرية جديدة، ‏وهذا يفرض علينا أن ندفع عن هذا البناء أي رياح من هنا أو هناك تريد تقويضه، وشعب ‏مصر ونوابه من خلفكم لن يسمح بأن يكون استقرار الوطن ووحدته عُرضة للخطر، ‏وسيكون هذا المجلس بجميع اتجاهاته أشد بصيرة وأبعد نظرًا في الالتزام بمصالح هذا ‏الشعب وتحقيق آماله وطموحاته».


وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: «إن الجماهير التي أودعتكم أمانتها إنما لإيمانكم أن البناء لا يرتفع إلا ‏بالاصطفاف، وبصفاء النفس، وبتماسك الوحدة الوطنية التي تتوهج بالسماحة والبعد ‏عن التعصب والشطط».

واختتم رئيس مجلس النواب برقيته،قائلًا: «لقد نصركم الشعب كما نصرتموه لأنكم من نبت أرض مصر الطيبة، حملتم ‏صفاتها، ووهبتم نفسكم لها».

أخبار تهمك

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 7 ساعات

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

7 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة و 15 دقيقة

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:26 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق