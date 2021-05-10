توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 10 مايو وحتى 12 مايو، إلى احتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.



وكشفت النتائج عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من سيناء وشمال البحر الأحمر اليوم الاثنين، بينما توقعت النتائج، عدم سقوط أمطار على جميع محافظات الجمهورية يومي 11 و12 مايو.

