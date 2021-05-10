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الجيش الباكستاني يعلن مقتل وإصابة 8 جنود في هجومين غرب البلاد

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
منار طارق
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نصب مسلحون في هجومين منفصلين كمينا لمركبتين تقلان قوات شبه عسكرية في جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة خمسة آخرين قبل الفرار، بحسب ما أعلن الجيش ليلة الأحد. وقال الجيش في بيان إن الهجوم الأول وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر.

وأضاف أنه أصيب أربعة جنود ايضا عندما "استهدف مسلحون جنودا يقومون بدورية" في منطقة تربت على طول الحدود مع ايران. ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجومين ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

بلوشستان هي مسرح تمرد طويل الأمد من قبل جماعات بلوشية انفصالية صغيرة، والتي شنت على مدى عقود هجمات للضغط على مطالبهم بالاستقلال. كما يوجد لطالبان الباكستانية ومسلحون آخرون وجود في بلوشستان، التي شهدت زيادة في مثل هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

تشترك باكستان في حدود طويلة مع أفغانستان وإيران. ويقول الجيش إنه أكمل نحو 85٪ من السياج على طول الحدود مع أفغانستان، وإن تسييج الحدود مع إيران جار أيضًا لاحتواء حركة المسلحين وكبح التهريب.

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هجوم مسلح الجيش الباكستاني

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