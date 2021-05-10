تركي آل الشيخ ينعي الموسيقار عبده داغر



نعى المستشار تركي آل الشيخ، منذ قليل الموسيقار عبده داغر والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات تويتر صورة له مع الموسيقار الراحل وعلق عليها قائلاً،:"خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير الاستاذ عبده داغر ... اخر لقاء لي فيه كان منذ عام واتفقنا على كثير من الامور لكن القدر لم يمهله".



في سياق آخر أعلن الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس عن تبرع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعوديه بمبلغ قيمته 5 ملايين جنيه مصري، لحملة علاج غير القادرين، في مستشفى وادي النيل.



وقال أديب، عبر برنامجه "الحكاية" و المذاع عبر "mbc مصر"،:" أن هذه ليست المرة الأولى لتبرع المستشار تركي آل الشيخ، فقد تبرع لصالح المستشفى منذ ثلاث سنوات، فهذا الرجل حقاً مُحباً لمصر".

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