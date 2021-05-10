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طالبان الأفغانية تخطط لوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام في عطلة العيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
منار طارق
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أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر هذا الأسبوع بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك.

سيبدأ وقف إطلاق النار يوم الأربعاء أو الخميس. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، بعد ساعات فقط من إعلان وقف إطلاق النار المعلق، اصطدام حافلة في مقاطعة زابول الجنوبية بلغم على جانب الطريق مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا. وأصيب ما لا يقل عن 24 شخصا آخرين في الحافلة. تنتشر العبوات الناسفة المرتجلة في الريف واستخدمتها حركة طالبان على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن مقاتلي طالبان تلقوا أوامر بوقف كل الهجمات "لتوفير أجواء سلمية وآمنة لمواطنينا حتى يتمكنوا من الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة براحة بال أكبر ".

يأتي إعلان وقف إطلاق النار وسط تصاعد العنف في البلاد، ويأتي بعد هجوم وحشي على مدرسة للبنات يوم السبت أسفر عن مقتل ما يصل إلى 60 شخصًا، معظمهم من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا. يستمر ارتفاع حصيلة قتلى الانفجارات الثلاثة.

نفت حركة طالبان مسؤوليتها واستنكرت الهجوم الذي وقع في حي دشت برشي الذي تقطنه أغلبية شيعية غربي العاصمة. وغالبا ما تبنى التنظيم التابع لتنظيم الدولة الإسلامية الأفغانية الهجمات في المنطقة، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على المدرسة حتى الآن.

يأتي إعلان وقف إطلاق النار أيضًا في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي آخر قواتهما العسكرية. وسيغادر آخر 2500 إلى 3500 جندي أمريكي وما يقرب من 7000 من قوات حلف شمال الأطلسي بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير. ولم ترد الحكومة الأفغانية بعد على إعلان وقف إطلاق النار.

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