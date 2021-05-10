وكيل" القوى العاملة" بالنواب: قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات يحافظ على أرواح المواطنين

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على قرار فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات، "قرار فى غاية الأهمية"، مشيرة إلى أن هناك بعض الإجراءات لا بد أن تتم قبل فصل الموظف.



وأكدت" درويش" فى تصريح لبوابة "الفجر" إذا كان الموظف متعاطي للمخدرات وهناك نسبة علاج، يتم تحويلة إلى اللجنة الطبية للكشف الطبى عليه، والتأكيد على أنه يتلقى المخدرات، ويتم حصوله على العلاج اللازم له.



وأوضحت: أنه فى حالة رفض الموظف التحليل يتم فصله مباشرة، وإذا تم التحليل ووجد نوع من أنواع المخدرات يتم علاجة.



وأشارت" وكيل "القوي العاملة" بالنواب: إلى أن القرار مهم حفاظًا على الأمن القومي للبلاد، والمنشأت الحيوية، وحفاظًا أيضًا على أرواح المواطنين.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وتم تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.