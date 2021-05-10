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صراع الملايين.. أغلى 10 لاعبين في قمة الأهلي والزمالك "الشناوي وساسي في الصدارة"

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:14 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة نارية ستجمع بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 - 2021.

الزمالك يعتلي قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، ويتفوق على غريمه الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الأهلى قبل مباراة القمة مساء اليوم 25.53 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير، بينما تبلغ قيمة فريق الزمالك 19.45 مليون يورو.

يعد الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وفرجاني ساسي نجم الزمالك هما الأغلى في مباراة القمة وتبلغ قيمة كل منهما 2.50 مليون يورو.

وإليكم قائمة أغلى 10 لاعبين في قمة الأهلي والزمالك:

- محمد الشناوي (الأهلي) 2.50 مليون يورو

- فرجاني ساسي (الزمالك) 2.50 مليون يورو

- أشرف بنشرقي ( الزمالك) 2 مليون يورو

عمرو السولية (الأهلي) 1.50 مليون يورو

- علي معلول (الأهلي) 1.50 مليون يورو

- جونيور أجايي (الأهلي) 1.50 مليون يورو

- أليو ديانج (الأهلي) 1.50 مليون يورو

- محمد أفشة (الأهلي) 1.50 مليون يورو

- محمود علاء (الزمالك) 1.50 مليون يورو

- طارق حامد (الزمالك) 1.20 مليون يورو.

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