التعليم العالي تكشف تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي "الجلالة وأريزونا الأمريكية" (فيديو)

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الجلالة وأريزونا الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالانفتاح على الجامعات العالمية، منوها بأنه قد تم توقيع إتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية منذ أسبوعين.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن جامعة أريزونا لها مركز متقدم جدا في التصنيف الدولي على مستوى الابتكار، موضحا أن الطالب سيحصل على شهادة مزدوجة من جامعتي الجلالة وأريزونا.

وأضاف أن هناك عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين سافروا لتلقوا التدريب، منوها بأنهم يستهدفون إنشاء أفرع دولية لجامعات أجنبية كبرى في العاصمة الإدارية، ويوجد 4 فروع حاليا على أرض الواقع، وبدأوا يستقبلوا طلاب مصريين وغير مصريين بشروط الجامعة الأم.

