Advertisements

التياترو يقدم هاني رمزي على مسرح جراند طيبة في العيد

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


يعود النجم هاني رمزي لجمهوره بمسرحية كوميدية جديدة (أبو العربي في Mission Impossible ) من تقديم فرقة التياترو المسرحية على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر، يبدأ عرض المسرحية يوم الجمعة 14 مايو ثاني أيام عيد الفطر الساعة 6 مساء وتستمر العروض طوال الشهر والتذاكر متاحة على موقع تيكيتس مارشية.

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي إختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

المسرحية من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم .


أخبار تهمك

رامي رضوان ينفي ما أشيع حول إصابة سمير غانم بغيبوبة بعد تدهور صحته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة 19 شخصًا في حادث مروري مروع بطريق الجيش قنا - سوهاج

منذ يومين

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 14 ساعة

أيادي إسرائيل تعبث بـ "سد النهضة" من جديد .. والسودان تتحامى في أقوى اقتصاديات العالم

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

3 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يستقر على حكم القمة

منذ يوم

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

منذ يومين

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحدد رباعي هجوم الأهلي أمام الزمالك

منذ 18 دقيقة

تعرف على معلقين مباراة القمة 122

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر للزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

نيمار اشترط اللعب مع صديقه من أجل التمديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء: غلق كلى وجزئى لقطاعات شارع الهرم لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

زيدان يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
12:26 م

موسيماني يستقر على الظهير الأيسر للأهلي في موقعة الزمالك

عاجل ـ بيراميدز يستقر علي إقالة أروابارينا بعد الهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا

11:37 م

عاجل.. البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ في واشنطن و17 ولاية

07:12 ص

عاجل من "الصحة" بشأن السلالات الجديدة لكورونا.. وهذا ما ننتظره بعد العيد

01:09 ص

عاجل.. أول صورة لحطام الصاروخ الصيني قبل سقوطه على الأرض

01:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق