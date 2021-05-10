الأزهر: محاولة إخلاء الأقصى تهدف لإتاحة الفرصة لاقتحام المتطرفين الصهاينة



أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات جرائم آلة البطش الصهيونية وانتهاكاتها الدموية بحق ‏أبناء الشعب الفلسطيني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن ‏إصابة أكثر من 200 فلسطيني بالرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع. ‏

و وقعت مواجهات عنيفة إثر محاولة الجماعات المتطرفة الصهيونية اقتحام ساحات الأقصى المبارك؛ لإحياء ذكرى صهيونية تسمى "يوم أورشليم"، وذلك تحت مظلتهم الأمنية الصهيونية مثلما حدث في العام ‏الماضي، كما ساهموا في الاعتداء الهمجي على المصلين الخارجين من ساحات الأقصى.

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وثمن مرصد الأزهر أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك للذود عنه ‏بأنفسهم وأرواحهم، وشدّ على سواعدهم في مواجهة هذا المحتل المغتصب. كما يستنكر مرصد الأزهر صمت ‏المجتمع الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني التي فاقت كل الحدود مطالبًا إياه بالتحرك الفوري لوقف تلك الانتهاكات ‏البربرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

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وأطلق المرصد تحذيره ويحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع إثر حشد عدد كبير من المستوطنين وتوجههم لساحات الأقصى الشريف؛ مما ينذر بمحاولة خبيثة لتصعيد غير مسبوق