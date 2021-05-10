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الأزهر: محاولة إخلاء الأقصى تهدف لإتاحة الفرصة لاقتحام المتطرفين الصهاينة

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات جرائم آلة البطش الصهيونية وانتهاكاتها الدموية بحق ‏أبناء الشعب الفلسطيني داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، والتي أسفرت عن ‏إصابة أكثر من 200 فلسطيني بالرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع. ‏
و وقعت مواجهات عنيفة إثر محاولة الجماعات المتطرفة الصهيونية اقتحام ساحات الأقصى المبارك؛ لإحياء ذكرى صهيونية تسمى "يوم أورشليم"، وذلك تحت مظلتهم الأمنية الصهيونية مثلما حدث في العام ‏الماضي، كما ساهموا في الاعتداء الهمجي على المصلين الخارجين من ساحات الأقصى.

وثمن مرصد الأزهر أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك للذود عنه ‏بأنفسهم وأرواحهم، وشدّ على سواعدهم في مواجهة هذا المحتل المغتصب. كما يستنكر مرصد الأزهر صمت ‏المجتمع الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني التي فاقت كل الحدود مطالبًا إياه بالتحرك الفوري لوقف تلك الانتهاكات ‏البربرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأطلق المرصد تحذيره ويحمل الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع إثر حشد عدد كبير من المستوطنين وتوجههم لساحات الأقصى الشريف؛ مما ينذر بمحاولة خبيثة لتصعيد غير مسبوق

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