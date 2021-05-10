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مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)

الإثنين 10/مايو/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جنازة الفدائي البطل محمد مهران، قائد الكتيبة الثانية حرس وطني بالمقاومة الشعبية عام 1956، الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 83 عامًا بعد صراع مع المرض حيث تم أداء الصلاة بالمسجد العباسي وسط إجراءات إحترازية مشددة، وذلك استجابة لمطلب الراحل، وذلك بحضور العشرات من أبناء المحافظة، في جنازة عسكرية.


يذكر أن محمد مهران كان قائدًا للكتيبة الثانية حرس وطني، وصدرت له الأوامر بالتوجه إلى شمال غرب بورسعيد، وتحديدًا بمنطقة "الجميل"، للدفاع عن مدخل المدينة الغربي، والمطار، وكوبرى الجميل، من أيدي العدوان الغاشم، وهو ابن الـ18 عامًا.  شارك محمد مهران في الكفاح الشعبي ضد الدول المعتدية علي مصر، حيث شارك في مواجهة أول إسقاط للمظلات على بورسعيد، وتصدى البطل لعملية تبادل إطلاق النيران، وسقط على يديه الكثير من جنود الاحتلال.  

 

ألقت قوات العدو القبض علي البطل البورسعيدي محمد مهران، وذلك بعد ما بادر بإلقاء قنبلتين علي القوات، وأثناء اختبائه في حفرة، وإطلاق النيران من مدفعه الرشاش، وقاموا بالتنكيل به وتعذيبه. 

 حاولت قوات العدو أثناء العدوان الثلاثي بأن يحصلوا من محمد مهران على معلومات عن الفدائيين إلا أنه رفض فاقتلعوا إحدى عينيه، وعرضوا عليه أن يدلي بحديث للإذاعة يؤكد فيه أن السياسة المصرية فاشلة، وأن الشعب مرحب بالاحتلال، إلا أنه رفض، فقاموا باقتلاع العين الأخرى، ليقضي مهران حياته كفيفًا بعدما قدم عيناه فداء للوطن. 
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)
مراسم جنازة الفدائي محمد مهران قائد المقاومة الشعبية العسكرية ببورسعيد(صور)

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